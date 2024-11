Lanazione.it - Sanità, a Santa Maria Annunziata un dono speciale

Firenze, 13 novembre 2024 - Una poltrona per far stare più comodi i pazienti che devono fare chemioterapia. E' quella che è stata donata dalla Lilt Firenze al reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale, a Bagno a Ripoli. La cerimonia di donazione è avvenuta oggi alla presenza del presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano, di Francesco Pignotti sindaco di Bagno a Ripoli, di Elettra Pellegrino, direttore del presidio ospedaliero, Marco Scatizzi, direttore di Chirurgia Generale, Patrizia Grassi, direttore di Infermieristica, Francesca Ioia, coordinatrice della Chirurgia programmata e di Lucia Toscani dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze. “La donazione arriva come risposta alle richieste dei pazienti” spiega Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze.