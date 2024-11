Thesocialpost.it - Roma, incendio in un condominio: evacuati gli abitanti. Soccorsa una donna di 82 anni

Paura e fiamme a, in via Barbana, dove unè scoppiato in un garage condominiale, sollevando un’alta colonna di fumo visibile a distanza. L’edificio, una palazzina di otto piani, è stato subito evacuato per precauzione, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.Leggi anche:nel Milanese, anziana muore nel suo appartamentoUnadi 82, residente proprio nell’appartamento sopra il garage, ha respirato il fumo sprigionato dall’e ha subito un’intossicazione. I sanitari l’hanno trasportata in ambulanza al Policlinico Umberto I, in codice giallo. Lanon è in pericolo di vita, ma ha dovuto ricevere cure per gli effetti dell’inalazione.Sul posto, oltre ai vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo, sono intervenuti anche i carabinieri per avviare le indagini.