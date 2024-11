Ilrestodelcarlino.it - Reggiana fragile tra mura amiche. In 7 match otto gol subiti: troppi

Per raggiungere la salvezza bisognerà necessariamente invertire il trend al ‘Città del Tricolore’. Un ‘andazzo’ che ci dice che ogni volta che lascende in campo davanti ai propri tifosi parte, in media, con l’handicap di un gol subito (1,14 per la precisione). Sono infatti già 8 le reti incassate dai granata nelle 7 gare interne disputate fin qui: 2 con il Mantova, 3 con il Sudtirol, una con il Cosenza e 2 con il Catanzaro. Troppe. Soprattutto se a differenza dell’anno scorso si fa più fatica a fare qualche blitz in trasferta. Anche nell’ultima gara con i calabresi, a fronte di una discreta manovra offensiva, l’impressione di fragilità della squadra nella fase di ‘interdizione’ è stata netta. Un gol annullato a Pontisso per un fuorigioco millimetrico, un altro clamorosamente ‘ciccato’ dallo stesso Pontisso praticamente a porta sguarnita, un palo (di Koutsoupias) e una traversa (di Biasci) hanno evitato guai peggiori, ma ‘ai punti’ - come si dice nella boxe - avrebbe meritato la squadra di Caserta.