Ultimouomo.com - "Quando passa l'uragano": finalmente un film su Gaucci

Leggi su Ultimouomo.com

Lucianoera conducente di autobus ed è diventato capitano d’azienda, proprietario di un cavallo vincitore del prix de l’Arc de Triomphe, presidente di una squadra di Serie A. Ha vissuto in un castello, ed è morto in una modesta casetta sul mare a Santo Domingo. Un personaggio che incarna meglio di quasi tutti il claim americano “Go big or go home”. Un personaggio, soprattutto, che racconta meglio di quasi tutti la società e il calcio italiano degli anni ’90, con la sua genialità, la sua esagerazione, il suo senso dello spettacolo. Nella storia dic’è tutto - la politica calcistica di quegli anni, l’ascesa e la caduta di una famiglia - ed è strano che finora sia stata raccontata pochissimo. È importante, quindi, che sia da poco uscito un documentario che ripercorre l’epopeaana.