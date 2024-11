Gaeta.it - Progetti di connettività in Basilicata: aggiornamenti dal piano “Banda Larga” e “5G”

L'amministratore delegato di Infratel Italia, Pietro Piccinetti, ha fornito oggi a Potenza un resoconto sulla situazione dei lavori di digitalizzazione in. Durante un incontro con i dirigenti regionali e l'assessore Cosimo Latronico, Piccinetti ha condiviso dettagli sui progressi relativi al" e sulle iniziative legate al 5G, evidenziando l'impegno del governo nel colmare il digital divide.L'intervento sulla: un risultato quasi completoIl" ha interessato 105 comuni lucani, con un investimento complessivo di 39,8 milioni di euro. Secondo le ultime notizie, lo stato di avanzamento della rete in fibra ottica ha raggiunto quasi il 99%. A eccezione del comune di Policoro, che sta affrontando un ricorso al Tar, la commercializzazione dei servizi è già stata avviata in tutti i restanti 102 comuni.