Prevenire e gestire le demenze | Quattordici i fattori di rischio

Sarà presentato a Roma lunedì e martedì al XVII Convegno promosso dall’Istituto Superiore di Sanità il progetto “I Centri per i disturbi cognitivi e le, e la Gestione integrata della demenza” a cura dell’équipe di Neurologia di Gallarate-Busto Arsizio che fa capo all’Asst Valle Olona. Autori dello studio, il direttore sociosanitario John Tremamondo; il direttore della Struttura complessa di Neurologia dottor Isidoro La Spina; la dottoressa Chiara Guarnerio, referente del Centro per i disturbi cognitivi e(Cdcd); il dottor Andrea Calcaterra, responsabile S.S.D. Governo Psicologia clinica; il dottor Mattia Rigoli, consulente neuropsicologo; Irene Colombo, psicologa in Formazione dell’Asst Valle Olona. Durante il convegno verranno presentate le modalità operative scelte dalla Valle Olona per la prevenzione del declino cognitivo e la presa in carico del paziente con demenza.