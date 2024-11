Iodonna.it - Passione e lavoro di gruppo le hanno portate alla medaglia olimpica a Parigi 2024. Qui ci svelano i loro segreti: per superare gli ostacoli e raggiungere - insieme - i più grandi traguardi

Il nome “Fate della ginnastica artistica” se lo portano dietro da sempre, fin da quando erano piccoline. Avevano fra i 10 e gli 11 anni quando, a fine elementari, iniziarono ad allenarsiall’Accademia federale di Brescia: ad andare a scuola, a vivere, con le Olimpiadi di Tokyo come obiettivo. Fate, Road to Tokyo 2020 era il titolo della web serie che, raccontando la lunga preparazione verso i giochi, contribuì all’affermarsi del soprannome. Un simbolo di leggerezza estrema, quello della fata, che molte ditatuato sul braccio, proprio in onore del. Sofia Raffaeli: «Ladi bronzo è per la ginnastica ritmica italiana» X Fate della ginnastica, perché si chiamano così?Non è un caso se, nella ginnastica, i nomi delle squadre, da Fate a Farfalle (per le atlete della ritmica) a Moschettieri, sono ricorrenti: deriva dal fatto che gli atleti spesso costituiscono ununito e stabile, anche nel quotidiano, per molti anni.