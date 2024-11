Ilfattoquotidiano.it - Paga 2 mila euro per un ‘legamento d’amore’ con l’ex fidanzato, ma il rito non funziona: donna 49enne denuncia la cartomante per truffa

Qual è il prezzo per guarire un cuore infanto? Secondo unadi Rimini circa 2200. Ma il sogno d’amore di una, disperata per la fine della sua relazione, non è mai stato realizzato e per questo ha fatto causa all’esperta di cartomanzia.Lo riporta il Resto del Carlino, che ricostruisce i contorni di una vicenda che risale al 2021, quando unadi Riccione inizia a cercare soluzioni alternative per tornare insieme al suodopo la dolorosa rottura voluta da lui. Nonostante gli sforzi si rivelino vani, la cittadina emiliana non si arrende e decide di rivolgersi a unaspecializzata in ‘legamenti‘: una specie dibasato su radici intrecciate e formule propiziatorie che la professionista definirebbe infallibile.Tutto inizia a marzo 2021, quando la riccionese decide di rivolgersi allaper ‘guarire’ il suo cuore infranto.