Opportunità di affari in Messico e Argentina, il 21 novembre incontro in Confartigianato Bergamo

Impreseha organizzato per giovedì 21alle 18.30 nell’Auditorium ‘Calegari’ della sede di via Torretta, un evento gratuito di networking e scoperta di nuovecommerciali e di collaborazione industriale in.L’è aperto a tutte le imprese associate, particolarmente se operanti nei mestieri della produzione, impiantistica, grafica, arte e comunicazione, edilizia e area casa.La serata si colloca all’interno del progetto Habilitas, promosso dain collaborazione con l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino-Americana (IILA) e con il supporto del Ministero degli Esteri, con l’obiettivo di facilitare il dialogo e la cooperazione professionale tra imprese italiane e realtà latinoamericane.Si tratta di un’occasione preziosa per conoscere più da vicino i mercati messicano e argentino, identificandoper il commercio, la collaborazione industriale e l’espansione delle attività delle nostre imprese all’estero.