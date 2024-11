Imiglioridififa.com - Nike x EA SPORTS FC, la T-Shirt per i Founder in edizione limitata: ecco come e quando ordinarla

EAFC e, Inc. hanno collaborato per offrire agli utenti selezionati di EAFCs, situati in determinate regioni, l’accesso esclusivo per l’acquisto della maglia a maniche lunghex EAFCs LS. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte e prevede alcuni requisiti specifici per poter accedere al prodotto.Requisiti per Accedere all’Offerta Per accedere a questa esclusiva, i giocatori devono:Avere lo status di FC, che richiede di aver posseduto EAFC 24 prima del 1 novembre 2023.Aver giocato a EAFC 25 su una delle seguenti piattaforme: PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS, Xbox One, PC o Nintendo Switch, utilizzando l’account EA associato allo status di FC.Risiedere in uno dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.