Quotidiano.net - Mutui, genitorialità e terza età. Generali e Cattolica per le famiglie

Leggi su Quotidiano.net

’Scegli col Cuore Progetti’ e ’Domani Progetti’: è la nuova offerta Protection lanciata da, compagnia guidata in Italia da Giancarlo Fancel, e dalla sua business unitper rispondere ai bisogni emergenti delleitaliane. Dall’acquisto della casa, alla nascita di una famiglia, fino all’invecchiamento attivo: l’assicurazione tutela i progetti di vita con un capitale che diminuisce gradualmente nel tempo per coprire le differenti necessità economiche nei diversi momenti della vita. "Comevogliamo essere vicini alle persone in ogni momento rilevante – spiega Massimo Monacelli, General manager diItalia –. Per questo analizziamo lo scenario e progettiamo soluzioni assicurative per soddisfare i bisogni emergenti e proteggere i nostri clienti, tenendo fede all’ambizione di essere Partner di Vita.