Musk di nuovo contro i giudici italiani: «Autocrazia non eletta che prende le decisioni»

Appena nominato da Trump a capo del Doge, ildipartimento per l’efficienza governativa, Elonè tornato ad attaccare i. Dopo aver sostenuto che «devono andarsene» per non aver convalidato il trattenimento di sette migranti in Albania (vanificando così i provvedimenti del governo Meloni), il magnate ha dicondiviso su X un post sullo stesso caso. «Secondo i magistrati che hanno appena respinto la decisione della premier, al governo italiano non sarà consentito espellere gli immigrati clandestini», si legge nel tweet repostato da. E ancora: «Hanno sottolineato che l’Egitto ha una pessima reputazione in materia di diritti umani e che, pertanto, rimandare gli immigrati clandestini dall’Egitto al loro paese d’origine costituirebbe una potenziale violazione dei loro diritti umani, pertanto non è possibile farlo.