Tarantinitime.it - Mondiali di Sup in Florida, 4 atleti tarantini rappresenteranno l’Italia

Time QuotidianoQuattro promettentisono stati selezionati dalla Federazione Italiana Canoa Kayak per rappresentareai Campionatidi SUP (Stand Up Paddling) che si terranno a Sarasota,, USA, dal 19 al 24 novembre.Per celebrare questo prestigioso traguardo, motivo di orgoglio per la comunità tarantina, il team azzurro, insieme al presidente e allenatore del Club, Mario Tagarelli, nella giornata di lunedì è stato ricevuto a Palazzo di Città dall’Amministrazione Comunale rappresentata dal vicesindaco e assessore allo Sport, Gianni Azzarro, dal consigliere comunale Valerio Papa e dal presidente di Kyma Ambiente, Giampiero Mancarelli, che nel corso di una suggestiva cerimonia hanno inteso formulare ai giovanissimiun caloroso “in bocca al lupo” e consegnare loro (e alla più giovane componente del Club, Mariarita Sibilla, di soli 10 anni) delle beneauguranti medaglie ricordo.