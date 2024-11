Gaeta.it - Modifiche al servizio ferroviario sulla linea Napoli – Roma per lavori di potenziamento infrastrutturale

A partire da domani e fino al 28 novembre, il, passando per Cassino, subirà alcune variazioni significative. Questi cambiamenti sono il risultato didiprogrammati da RFI nella stazione di Caserta. L'obiettivo è migliorare l'efficienza e la sicurezza della rete ferroviaria, ma gli utenti dovranno far fronte a disagi temporanei.Dettagli sui treni interessatiDiverse relazioni ferroviarie subiranno cancellazioni e. In particolare, i treni regionali che collegano Caserta a Salerno, Caserta aCampi Flegrei e Caserta aCentrale saranno i più colpiti. Trenitalia ha reso noto che la cancellazione del treno Regionale 21170, in partenza da Caserta e fermata ad Aversa, è una delle principaliapportate.