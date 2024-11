Lanotiziagiornale.it - Mille euro per nascere nel 2024: il bonus di Meloni è un copione già visto e fallito

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Da sempre Giorgiaha puntato il dito contro quello che chiamava il “Paese dei,” definendo le erogazioni una tantum come il simbolo di una politica debole, concentrata sui consensi facili piuttosto che su riforme strutturali. Oggi, alla guida del governo, si ritrova ad applicare proprio il metodo che criticava: per i nuovi nati delpropone unbebè da, riprendendo una vecchia formula che si è già dimostrata inadeguata. A dimostrarlo ci sono i dati: ibebè già introdotti dai governi passati hanno mostrato risultati inconsistenti, se non fallimentari, nel tentativo di stimolare la natalità.Dai proclami contro ialla replica di un fallimento:e ilbebè delCome spiega Pagella politica in una sua analisi, già nel 2006 il governo Berlusconi lanciò unbebè di, rivolto a tutte le neo-mamme senza restrizioni di reddito.