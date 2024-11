Unlimitednews.it - Meloni “Il governo è al fianco delle piccole e medie imprese”

ROMA (ITALPRESS) – “Voi rappresentate il mondo della manifattura italiana, fatto in gran parte da. Siete, di fatto, la storia della nostra industria, il motore che permette alla nostra Nazione di essere la seconda potenza manifatturiera d’Europa. Incarnate un binomio vincente: famiglia e fabbrica, una peculiarità tutta italiana che vuol dire eccellenza, tradizione, innovazione, ricchezza per i nostri territori. Siete un valore aggiunto per tutta la Nazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio all’Assemblea di Confimi Industria.sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)Unlimited News - Notizie dal mondo