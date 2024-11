Lapresse.it - Manovra, botta e risposta Conte-Schlein

Leggi su Lapresse.it

a distanza fra Giuseppeed Elly, nel giorno della presentazione degli emendamenti alla. “In questo momento non c’è una visione strategica e nessun coordinamento istituzionale per un’alleanza strutturata delle forze di opposizione”, segnala il presidente del M5S. E a stretto giro arriva la replica della segretaria del Pd: “Abbiamo molto lavorato in questi mesi perché ci fosse il segno di alcuni emendamenti fatti insieme ad altre opposizioni perché riteniamo che questo li renda più forti ed efficaci, come fatto sul salario minimo. Continueremo a farlo, insistere sulle convergenze“.: “E’ recessiva, tutta tagli e senza investimenti”La leader del Nazareno stronca la legge di Bilancio del governo Meloni. “È un’Italia diversa da quella delladella destra che è unarecessiva, il dato di crescita del Paese è per tre quarti trainato dal Pnrr, unadi austerità, tutta di tagli e senza investimenti”, dice in conferenza stampa nella sala Berlinguer di Montecitorio.