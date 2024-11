Lettera43.it - Manifestanti pro Pal occupano la sede di Leonardo a Torino, Crosetto: «Pericolosi eversivi»

Un gruppo dipro Palestina ha sfondato i cancelli e occupato ladellain corso Francia a. Striscioni con la scritta «assassini», lacrimogeni rossi e bandiere della Palestina hanno accompagnato il blitz, fino a quando la Polizia di Stato ha fatto uscire i ragazzi dallo stabilimento (non senza tensioni). In quel momento, ha riferito il ministro Guido, era in corso un’importante riunione con il personale della Difesa. Scritte con la vernice rossa sono state tracciate sotto l’insegna dell’azienda.I: «complice del genocidio a Gaza» «Oggi siamo entrati a bloccare laSpa per denunciarne la complicità con il genocidio in corso a Gaza perpetrato dallo stato illegittimo di Israele ai danni del popolo palestinese», hanno scritto gli studenti in un comunicato.