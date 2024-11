Formiche.net - Malattie croniche, una sfida sanitaria e sociale da 65 miliardi di euro l’anno

Lecontinuano a rappresentare la principale causa di morte a livello globale, con un impatto non solo sulla salute individuale, ma anche sui bilanci sanitari e sulla società in generale. In Italia, circa 24 milioni di persone convivono con una o più patologiecome il diabete, le cardiopatie, l’ictus, lerespiratoriee i tumori, generando una spesa per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che supera i 65diogni anno, secondo i dati riportati dall’Osservatorio Salutequità.È proprio su questo tema che si è focalizzato il convegno “Viaggio nelle cronicità: percorso del paziente e strategie terapeutiche. Focus: Lecardio-renali-metaboliche”, svoltosi martedì nella cornice della Sala Zuccari del Senato e organizzato dal senatore Guido Liris, fondatore e presidente dell’Intergruppo parlamentare sulle cronicità.