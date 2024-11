Lapresse.it - Madonna torna single: è finita la relazione col fidanzato Akeem Morris

ta. La rottura con il calciatore giamaicano, 28 anni, dovrebbe essere avvenuta a fine ottobre. Alla base della decisione la differenza di età, 42 anni, che sembra essersi fatta sentire. “con questo toyboy ha riscontrato lo stesso problema che ha avuto con tutti i suoi uomini recenti: la differenza di età è diventata un problema”, ha detto un’anonima fonte, vicina alla popstar, al ‘Daily Mail’. “Provengono da epoche diverse.si è accorta cheaveva uno sguardo sul mondo distante dal suo, proprio come è accaduto con i ragazzi che ha frequentato in passato”.La storia pare abbia cominciato a non funzionare più al rientro del tour mondiale con cui, ha celebrato 40 anni di carriera: “Quando i viaggi in giro per il mondo si sono fermati, èanche l’eccitazione”, ha spiegato la fonte sottolineando che la rottura è avvenuta di comune accordo.