Ilgiorno.it - L’evento a Busto Arsizio. I Servizi educativi si presentano alla città

Leggi su Ilgiorno.it

Mercoledì prossimo si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ricorrenza che richiama i principi sanciti nella Convenzione dei diritti fondamentali del 1989, adottata dall’Onu, che per prima ha riconosciuto i bambini appunto come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. L’Amministrazione comunale di, in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Territoriale, con l’avvicinarsi della Giornata internazionale propone“Educhiamo in: izero-sei anni si” che si terrà sabato dalle 10 alle 17 nelle sale gemelle del Museo del Tessile. Anche quest’anno izero-sei anni (nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia) si riuniscono in un unico luogo per rimarcare il ruolo centrale sul territorio, dove offrono percorsi di grande qualità, con attenzione al benessere ecrescita del bambino per accompagnarloscoperta del mondo.