La rete contro la violenza Cento ammonimenti in un anno | Ma cambiare i numeri si può

Torna “Monza per le donne“, il calendario di eventi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale donne (il 25 novembre), che prevede quest’11 appuntamenti complessivi di cui 3 talk, 4 spettacoli, 4 incontri e una mostra. Con un messaggio di fondo, ben emerso alla presentazione della rassegna di ieri in Comune: lasulle donne è un fenomeno che si può combattere e si può sconfiggere, tramite percorsi di educazione, cultura e terapia. A marcare questo ultimo concetto è stato soprattutto il dirigente della divisione anticrimine della questura di Monza e Brianza, Angelo Di Legge, che ha parlato di una situazione "preoccupante per quanto riguarda il fenomeno dellasulle donne", ma da cui si può trarre un segnale positivo. "Quando gli uomini iniziano un percorso di recupero, facendo un lavoro su loro stessi con psicologi, educatori e di tipo culturale, quasi mai cadono in recidiva", spiega il dirigente di polizia.