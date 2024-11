Movieplayer.it - John Krasinski è l'uomo più sexy del 2024 per la rivista PEOPLE: la sua reazione da Colbert

Leggi su Movieplayer.it

La star di The Office e più recentemente della serie Prime Video su Jack Ryan è l'piùdel mondo secondo la notaè stato incoronato dacome l'piùdel mondo per l'anno. La notizia è stata annunciata martedì sera durante la diretta del Late Show With Stephen. "Un blackout immediato, in realtà. Zero pensieri", ha dettoriguardo alla suaquando ha saputo che sarebbe stato incoronato quest'anno. "A parte il fatto che forse sono stato preso in giro. Non è così che mi sveglio, pensando: 'È questo il giorno in cui mi verrà rivelato che sono l'piùdel mondo?'. Eppure è stato il giorno in cui l'avete fatto voi. .