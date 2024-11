.com - Influenza in Toscana: vaccinate già oltre mezzo milione di persone

Leggi su .com

Giàdi toscani si sono vaccinati contro l’. Continua a crescere il numero diche hanno scelto di aderire alla campagna avviata all’inizio di ottobre, con vaccino offerto gratuitamente allecon almeno sessanta anni di età o che rientrano tra i soggetti a cui il Ministero raccomanda la vaccinazione, ovveroad elevata fragilità di qualsiasi età, donne in gravidanza, chi si prende cura difragili (i cosiddetti ‘care giver’), gli operatori sanitari e sociosanitari, gli studenti di medicina e delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazioneL'articoloingiàdiproviene da Firenze Post.