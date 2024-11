Gamberorosso.it - Incendio negli scantinati dell’Antica Corte Pallavicina, tempio del culatello di Zibello. Salvi i salumi

Leggi su Gamberorosso.it

In fiamme l’Antica, luogo famoso in tutto il mondo che abbraccia bellezza e buon gusto a Polesine, nella Bassa Parmense vicino l’argine del Po.Antica, il ristorante stellato (foto Francesca Bocchia)L’si è sviluppato alle 4 e mezza di notte e si è concentratodel ristorante stellato, risparmiando il resto della struttura: salve le camere del relais di charme, le antiche cantine e gli eccellentiche vi stagionano appesi, in primis il famosodi. Fortunatamente non ci sono state vittime né feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, locali e provenienti da Fidenza, e anche i carabinieri per fare luce sulle cause dell’.Antica, la cantina dei culatelli - da destra Luciano e Massimo Spigaroli (al centro) e Benedetta, figlia di Luciano (foto Francesca Bocchia)L'entità dei danni«Il rogo ha distrutto i locali sottostanti il ristorante e ha causato danni in tutta questa ala del castello, ha bruciato i cavi elettrici e ha fuso i tubi dell’acqua – spiega Benedetta, nipote dello chef e patron Massimo Spigaroli – il resto non è stato toccato dalle fiamme fortunatamente».