Dilei.it - Il latte vegetale ci fa davvero bene?

Leggi su Dilei.it

Ilè diventato sempre più popolare negli ultimi anni come alternativa alvaccino. Ma cosa si intende esattamente con il terminee come viene prodotto? Ma soprattutto: èun’alternativa healthy alvaccino? Scopriamolo insieme, ponendo particolare attenzione sulle caratteristiche nutrizionali di questo tipo die quale scegliere per ottenere i migliorifici.Cos’èIlè una bevanda ottenuta da materie prime di origine, come cereali, legumi, semi oleosi o frutta secca. La produzione delprevede diverse fasi. Innanzitutto, le materie prime vengono ammollate per un determinato periodo di tempo, solitamente tra le 4 e le 12 ore, in modo da renderle più morbide e facilitarne la lavorazione successiva. Successivamente, le materie prime vengono triturate e mescolate con acqua, fino ad ottenere una consistenza cremosa.