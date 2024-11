Ilfattoquotidiano.it - Il “Guardian” lascia X in protesta contro Musk: “Piattaforma tossica e contenuti inquietanti”. Il milionario: “Vile macchina di propaganda”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilannuncia l’abbandono dellaX (ex Twitter), di proprietà di Elon, a poche ore dalla nomina del miliardario sudafricano a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa nella nuova amministrazione Usa di Donald Trump. In un annuncio ai lettori, il quotidiano progressista britannico ha fatto sapere di ritenere i benefici della presenza sullainferiori rispetto agli aspetti negativi. “Vogliamo far sapere ai lettori che non pubblicheremo più post da nessuno degli account editoriali delsu X”, ha comunicato la testata. Gli account in questione sono più di ottanta, con un seguito di circa 27 milioni di follower. Nella bio di ognuno di essi ora compare la scritta “Questo account è stato archiviato: seguiteci su the.com o scaricate la nostra app”.