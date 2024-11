Linkiesta.it - Il grosso problema del riciclo dei cartoni di latte e succhi di frutta

Leggi su Linkiesta.it

MODENA – Il primo marchio italiano a mettere ilin un contenitore di cartone negli anni Sessanta fu la Centrale deldi Modena. Gli svedesi di Tetra Pak erano arrivati in Italia, Emilia Romagna, nel 1965. Quindici anni prima, Anders Ruben Rausing aveva brevettato a Lund, nel Sud della Svezia, la prima confezione di cartone «asettico», impenetrabile all’aria, che non richiedeva di essere messo in frigo.«Fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima è piuttosto difficile», diceva Rausing. Il suo obiettivo era sviluppare una tecnica per conservare a lungo il, in modo che potesse essere esportato in Paesi lontani senza sprechi. E così fu. Fino ad allora spopolavano le bottiglie di vetro. Ma in pochi anni le macchine riempitrici deia forma tetraedica di Tetra Pak cominciarono a girare per mezzo mondo.