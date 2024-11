Thesocialpost.it - Il giornalista Sanjari si è tolto la vita per protesta: chiedeva il rilascio di 4 attivisti iraniani

“Moriamo per la”: Kianooshconosceva bene il prezzo della sua, di, al punto di metterne al valore il servizio allo scopo di pungere le coscienze: non solo quelle iraniane ma quelle di tutto il mondo. La suasi è infranta alle 19 di oggi, quando il valore è stato messo al servizio dellacheportava avanti per chiedere la disperata liberazioni di 4: tra questi c’era anche la madre della 16enne che una settimana fa, per, si era spogliata in pubblico a fronte del rifiuto di sistemarsi il velo imposto dalla polizia iraniana.e attivista iraniano di 42 anni, ha lanciato un ultimo grido per i diritti civili in Iran con un gesto estremo: annunciando il suo suicidio sui social e chiedendo la liberazione di quattro prigionieri politici, ha scelto di lasciare questaper ricordare al mondo l’importanza della libertà e della dignità umana.