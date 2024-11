Lopinionista.it - “Il gatto di casa è un agente d’altri mondi”, il libro di Giorgio Manganelli

Chi conoscesolo dalle sue opere più note farà una piacevole scoperta incontrandolo come giornalista. Nel volume sono raccolti in ordine cronologico circa quaranta articoli usciti sul Giorno, il Corriere della Sera, il Messaggero e altre testate dal 1973 al 1990, anno della morte. Un filo conduttore esiste, benché forse non sia stato frutto di un progetto preordinato: il fantastico nel quotidiano, l’UFO a Milano, le «cose magiche che agiscono fra noi». Questopuò essere consultato come l’enciclopedia di un pantheon che non ha ancora perso smalto, un saggio di buona letteratura o – soprattutto – per ricavarne un momento di puro godimento intellettuale. I titoli dei contributi da soli valgono la lettura. Si potrebbe affermare: un caso quasi unico diche appaga anche solo col sommario.