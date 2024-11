361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo rivela la sua prossima mossa: “Forse salvo Jessica”

Spolverato commenta l’uscita di Iago dalla Casa con una confessione: il gieffinochi è il nuovo inquilino nel suo mirino, le nuove dichiarazioni diSpolverato hanno spiazzato Shaila. Ieri sera, nel corso della nuova puntata Iago è tornato in Casa per salutare gli inquilini dopo esser stato eliminato definitivamente dal reality show una settimana fa. Questo pomeriggio, stando a quanto riporta Biccy.itha sussurrato a Shaila le sue nuove mosse da compiere, dopo l’uscita di Iago dalla Casa. Il gieffino ha commentato l’atteggiamento che hanno avuto diversi inquilini nel corso della diretta affermando: “Quanta falsità c’è qui dentro. Ma poi quelli che non mi credono e non credono nella nostra storia? Ecco, quelli schierati sulla strategia.