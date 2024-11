Golf McIlroy | Farò meno tornei nel 2025 non salterò Irish e Scottish Open

Leggi su Sportface.it

Rorysta iniziando a preservare il suo fisico per gli ultimi anni di carriera. Il nordirlandese sarà impegnato nel DP World Tour Championship di fine stagione di questa settimana a Dubai. Queste le sue parole, in un’intervista alla BBC, a pochi giorni dall’ultimo torneo della stagione: “Dovrò ridurre gli eventi a cui parteciperò nel. Ho 35 anni e ormai sto invecchiando. Sono in tour da più di 15 anni e devo iniziare maggiormente a prendermi cura di me stesso e del mio corpo. Certamente nonloe l’. Probabilmente dovrò tagliare alcune manifestazioni negli Stati Uniti”.: “nel, non” SportFace.