Golf, il PGA Tour vola in mezzo all'Atlantico per il Butterfield Bermuda Championship. Al via anche Francesco Molinari

Tappa alleper il PGAche torna, come gli anni scorsi, su uno dei campi più iconici dell’arcipelago atlantico: il Port RoyalCourse di Southampton. A scendere in campo per il2024 (6,9 milioni di dollari di montepremi e 500 FedExCup Fall Points in palio questa settimana) saranno molti deiisti che hanno dato spettacolo in questo finale di stagione tra cui alcuni di loro ancora alla ricerca di punti fondamentali per scalare la classifica e staccare la carta per il prossimo anno.Tra i favoriti ci sono sicuramente 3 giocatori che questo torneo lo hanno già vinto nelle edizioni passate. Si tratta del colombiano Camilo Vilegas (2023 con lo score di -24), dell’irlandese Seamus Power (2022-2023 con un risultato finale di -19) e dello statunitense Brendon Todd (2020 con -24).