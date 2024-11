Gaeta.it - Giorgia Meloni alla Cop29: l’Italia punta su una transizione energetica pragmatica

Facebook WhatsAppTwitter L’intervento della presidente del Consiglio,di Baku ha sottolineato l’importanza di attuare politiche ambientali che garantiscano un futuro sostenibile alle nuove generazioni. La leader italiana ha evidenziato il ruolo cruciale delnella lotta contro il cambiamento climatico,ndo su un approccio pragmatico piuttosto che ideologico, per raggiungere obiettivi ambiziosi in collaborazione con tutti i paesi.La responsabilità delnella lotta al cambiamento climaticoNel suo discorso,ha ribadito la determinazione dela svolgere un ruolo attivo nella mitigazione del cambiamento climatico.ha già allocato oltre quattro miliardi di euro dal proprio Fondo per il Clima per sostenere iniziative in Africa.