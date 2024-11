Bergamonews.it - Gewiss investe nella formazione con il Future Leader Program

Bergamo.ha scelto SDA Bocconi di Milano, una delle più accreditate business school a livello internazionale, per sviluppare il: un percorso dimanageriale dedicato ai talenti del Gruppo.Il progetto ha come obiettivo quello di formare i futuri, in modo che condividano un approccio gestionale e uno stile diship comune, così da prepararsi al meglio per affrontare le sfide del futuro.Ilma è orientato in particolare a fornire gli strumenti necessari per interpretare le sfide dello scenario globale in cuiopera come azienda internazionale in continua crescita.E per farlo punta a far sviluppare una visione integrata dell’azienda, con metodologie e strumenti di gestione per valutare l’impatto delle proprie decisioni sugli aspetti aziendali e finanziari, comprendere il proprio contributo e supportare il contributo degli altri alla strategia aziendale – consapevoli del proprio ruolo esecutivo- promuovere la diversità e l’inclusione, laship personale e l’empowerment delle persone, stimolare il cambiamento e l’innovazione.