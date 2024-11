Lanazione.it - Elezioni regionali in Umbria, un caso nazionale. Ultime ore di campagna, i candidati

Perugia, 13 novembre 2024 – A memoria di elettore, una roba del genere innon si era mai vista. Da giorni i leader politici nazionali si inseguono sul territorio a sostegno delle due donne che si sfidano domenica e lunedì insieme ad altri setteoutsider: il duello vero è tra la presidente uscente Donatella Tesei per il centrodestra da una parte e la rivale di centrosinistra Stefania Proietti dall’altra. In palio la guida della Regione, ormai diventata a tutti gli effetti un, scatta il conto alla rovescia. Chi sono ie le liste che li sostengono Fedelissimo sponsor della leghista Tesei è Matteo Salvini, leader del Carroccio e ministro delle infrastrutture, che sin dal primo momento ha messo in chiaro le cose con gli alleati di governo e con chi magari aveva altri nomi in mente: “Inva ricandidata Tesei, perché da presidente ha fatto un grande lavoro e deve continuarlo”.