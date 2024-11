Cop29 Papa | no ad ulteriori ritardi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.52 "I dati scientifici a nostra disposizione non consentonoe rendono chiaro che la preservazione del creato è una delle questioni più urgenti del nostro tempo". Così ilnel messaggio allapronunciato a Baku dal segretario di Stato, Parolin. "Oggi non c'è tempo per l'indifferenza. Non possiamo lavarcene le mani, con la distanza, con disattenzione, con il disinteresse", avverte Francesco. "Dovremmo agire e vivere come membri di un'unica famiglia che abita lo stesso villaggio globale interconnesso".