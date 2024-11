Tpi.it - Cop29 al via fra tante ombre e assenze illustri: Meloni c’è, ma continua a finanziare i fossili

Leggi su Tpi.it

al via in Azerbaijan tra leBaku – La problematicain Azerbaijan è iniziata. L’obiettivo di questa Conferenza sul clima, ospitata per la terza volta di seguito da un’autocrazia fossile, è quello di trovare un nuovo accordo sulla finanza climatica, che prende il nome di New Collective Quantified Goal (Ncqg).Il tema della finanza per il clima può sembrare noioso, ma è fondamentale. Si tratta di superare l’obiettivo annuo dei 100 miliardi dollari fissato alla Cop16 di Copenaghen per il periodo 2010-2025, che da allora non viene modificato. Questa Cop finora è stata raccontata come un’edizione dalle basse aspettative e di transizione in attesa della prossima in Brasile, ma se dovesse riuscire a definire un nuovo modello di finanziamento, che spazi da risorse pubbliche ai finanziamenti attraverso le Banche Multilaterali di Sviluppo fino ai contributi del settore privato, potrebbe essere considerata un successo.