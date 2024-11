Liberoquotidiano.it - "Come la hanno vista girare per Prati", fuori le prove: Vannacci gela Parenzo | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

I siparietti tra il generale Robertoe Davidin diretta a L'aria che tira, su La7, sono ormai diventati un format televisivo. "In collegamento con la nostra Ludovica Ciriello da Strasburgo c'è l'onorevole ex generale. Buongiorno generale,sta?", chiede titubante il conduttore. "Buongiorno, l'nel quartierecon questo cappellino. Ho una foto sua, insieme ai suoi figli". Etirail cappellino rosso, il simbolo di Donald Trump e della sua campagna Maga, Make America Great Again. Ovvero, l'incubo per qualsiasi spirito democratico o pensatore di sinistra tra i quali rientra a buon diritto. "Non diamo dati sensibili", li riprende David. "No, non giriamo con cappellini. Abbiamo cappelli normalissimi ma non quello.