Chanel Maya Banks di Gossip Girl è scomparsa a Los Angeles

, attrice nota per aver interpretato Sawyer Bennett in, èa Los. Le ultime notizie risalgono al 30 ottobre, quando ha inviato un messaggio a sua cugina Danielle Tori-Lingh, che ora ha lanciato una campagna sulla piattaforma GoFundMe per ritrovarla. «Cinque giorni senza sentirla sono più di un semplice campanello d’allarme», ha raccontato ad Abc. «Non passa 48 ore senza parlare con me o con sua madre, è come una sorella maggiore per me. Vi dico che nel profondo della mia anima sento che qualcosa non va». La famiglia dell’attrice intanto ha accusato il marito di «non voler collaborare con la polizia» per ritrovarla e di aver persino tolto i manifesti affissi per le strade della città. Quest’ultimo ha spiegato di non vedere o sentire la moglie dal 7 novembre, in quanto lei stessa «non vuole essere trovata».