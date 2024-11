Chanel Banks l’attrice di ‘Gossip Girl’ scomparsa è stata ritrovata in Texas

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Mayadidue settimane fa a Los Angeles, èsana e salva in. Lo riporta il sito del New York Post. “36enne – nota anche per aver interpretato ‘Blue Bloods’ – ètrovata oggi in”, ha detto al Post un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles. La donna è illesa e non si sospetta ci sia alcun atto ‘scorretto’ alla base della sua, hanno riferito le autorità, senza però fornire dettagli su cosa lastesse facendo in. I membri della famiglia delerano arrivati in aereo per cercarla, molto preoccupati perché nessuno di loro aveva avuto sue notizie dal 30 ottobre, aveva raccontato in precedenza alla Abc 7 Eyewitness News sua cugina Danielle-Tori Singh. “Cinque giorni senza avere notizie da mia cugina sono campanelli d’allarme”, aveva detto Singh.