Billie Jean King Cup: programma, calendario dell'Italia e dove vederla in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) – Domani, mercoledì 13 novembre, comincia laCup 2024, ovvero il torneo che mette di fronte le migliori tenniste del mondo divise per nazionali. Alle Finals di Malaga, per la prima volta a dodici squadre, l’appuntamento è fissato per domani e durerà fino al 20 novembre sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’. Presentel’Italia, finalista lo scorso anno e battuta all’ultimo atto del torneo dal Canada. La capitana azzurra Tathiana Garbin ha scelto di affidarsi a: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Le azzurre, teste di serie numero tre, esordiranno alle ore 10 di sabato 16 novembre contro la vincente di Giappone-Romania, match inil 14 novembre. In caso di vittoria l’eventuale semifinale delle azzurre sarebbe fissata per lunedì 18 novembre contro una tra Repubblica Ceca, Polonia e Spagna.