Ilgiorno.it - Bilancio, turisti e Area C nel weekend nel mirino del Comune

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 13 novembre 2024 – La “vera“ stangata comunale quest’anno ricadrà sui(+35 milioni di euro dall’imposta di soggiorno nel 2025), non sui milanesi, che però non potranno dormire sogni tranquilli su due fronti. Il primo riguarda le multe da Codice della strada: nel 2025 ilsi attende più o meno gli stessi incassi, in rialzo, ottenuti quest’anno. Il secondo è legato alla sicura estensione del ticket diC il sabato e la domenica: l’assessore alEmmanuel Conte stima un aumento di introiti di quasi 10 milioni di euro all’anno. Flash mob di Fratelli d’Italia contro l'aumento diC in piazza Conciliazione, Milano, 10 luglio 2023. ANSA/MATTEO CORNERpreventivo Consultando ilpreventivo 2025 approvato in Giunta giovedì scorso, l’occhio cade subito sui numeri relativi all’imposta di soggiorno e alle sanzioni.