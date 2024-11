Atp Finals Torino 2024 questo Zverev fa paura | batte anche Ruud e ipoteca l’accesso alle semifinali

Leggi su Sportface.it

Alexanderconferma il suo status di secondo favorito delle ATPe vincecontro Casper. Nella sessione serale di questa quarta giornata, il tedesco riesce a portare a casa quella che è addirittura la 68esima vittoria stagionale, superando con il punteggio di 7-6(3) 6-3 un comunque positivo Casper. Ancora una volta inattaccabile nei propri turni di battuta, giunto al settimo successo consecutivo trae Bercy e ora a un passo dalla qualificazione alla semifinale, che però non è ancora ufficiale.TABELLONE E ACCOPPIAMENTIRISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYLA CRONACA DIÈ unin gran spolvero quello che si è presentato a questee lo si vedequesta sera sin dai primi punti.