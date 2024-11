Ascolti tv Forum fa record stagionale al 218% di share | bene anche Lo Sportello di Forum

Superguidatv.it - Ascolti tv, Forum fa record stagionale al 21,8% di share: bene anche “Lo Sportello di Forum”

Leggi su Superguidatv.it

La 40esima edizione di, il tribunale più longevo della televisione italiana, continua a raccogliere successi su Canale 5. Nella puntata di ieri, martedì 12 novembre, il programma ha raggiunto un nuovo, totalizzando unodel 21,8% e un pubblico di 1.565.000 spettatori. A due mesi dall’inizio della stagione, la media si attesta su 1.300.000 spettatori, con una quota distabile al 19%, confermando la popolarità e l’affetto del pubblico verso il format.Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha commentato con entusiasmo: «“” non smette mai di stupire, per la sua capacità di attrazione sul pubblico e per il suo valore nella programmazione di Canale 5. Lo conferma il nuovodi, che è da attribuire a Barbara Palombelli, il cui impegno arricchisce un programma storico e molto amato, e alla grande professionalità della squadra autoriale e produttiva.