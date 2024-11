Iltempo.it - Antonelli Venditti riceve la Lupa Capitolina alla carriera: "Di Roma amo anche le buche"

è casa mia, la amo in tutte le sue forme e con tutti i suoi difetti. Siamo arrivati ad amareledi»: è l'inno d'amore di Antonelloche ha ricevuto in Campidoglio ladal sindaco Roberto Gualtieri. «Sono onorato ed emozionato. Questo è tantissimo», ha detto il cantautore di «capoccia»cerimonia nell'aula Giulio Cesare. «L'arte dinon ha bisogno di essere raccontata», ha detto Gualtieri, «un cantautore e poeta che come pochissimi ha saputo cantare la città, gioie e dolori dei tanti che l'hanno attraversata. La mia generazione in particolare si sente rappresentata da Antonello e dal modo in cui ha unito delle musiche straordinarie a parole proprie della nostra esistenza, con una vena poetica profonda e un impegno tutto suo».