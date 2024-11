Gaeta.it - Al via Abruzzo Attrattivo 2024: il turismo esperienziale si riunisce a Pescara

Oggi, il Porto Turistico Marina diospita la decima edizione di "", un evento che mette in luce ilattivo e le esperienze di viaggio. Promosso dalla Confesercenti, l'incontro accoglie oltre 150 operatori del settore, in rappresentanza di istituzioni e aziende, pronti a esplorare strategie e opportunità per valorizzare il potenziale turistico dell'.L'apertura dell'evento e i relatoriL'incontro è stato inaugurato da Paolo Setta, presidente di Federpate-Confesercenti, che ha dato il benvenuto agli operatori accreditati. Il programma di oggi prevede una serie di interventi volti a stimolare la riflessione sul futuro delnella regione. Tra i relatori, Tosca Chersich della Camera di Commercio Chieti, che aprirà i lavori con un approfondimento su nuove strategie promozionali.