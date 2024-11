Lapresse.it - Adriano in lotta contro l’alcool si confessa: “Ho l’ossessione di sprecare la mia vita”

Una lettera aperta scioccante e drammatica, piena di verità scomode, dolori e sensi di colpa che tratteggiano un uomo diventato campione e poi, a luci non ancora spente e con ancora tanto talento da mostrare, finito nel baratro della dipendenza dall’alcol. Ha colpito il cuore di tutti i suoi fans lo sfogo – che suona come un grido di aiuto – dell’ex calciatore brasilianoLeite Ribeiro, meglio conosciuto in Europa come l’Imperatore, che a 42 anni ammette di continuare la sua battaglial’alcolismo. “Il più grande spreco del calcio sono io. Mi piace quella parola, spreco. Non solo per come suona, ma perché sono ossessionato dall’idea dila mia”, ha raccontatosenza ricorrere ad eufemismi pochi giorni dopo un video che ha fatto il giro del web in cui viene immortalato in compagnia di alcuni amici mentre beveva alcolici per le vie della sua favela.