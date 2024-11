Ilfattoquotidiano.it - Verona, dopo un anno e mezzo il “cervellone” ospedaliero è ancora in tilt. E i medici si arrendono: “Torniamo a carta, penna e fax”

Alla fine,undi richieste che non sono servite a mettere a punto un sistema informatico accettabile, iospedalieri digettato la spugna. “Stiamo lavorando ricorrendo allae alla, anziché al computer, oppure usiamo il fax per le comunicazioni interne”. È un grave atto d’accusa quello lanciato da tutte e otto le sigle sindacali di categoria, che chiedono alla Regione Veneto e al suo braccio operativo Azienda Zero di sospendere l’attività del Sio, un progetto da circa 120 milioni di euro. La Regione ha cominciato a sperimentarlo nel capoluogo scaligero, in previsione di un’estensione a tutte le Ulss del Veneto, pensando che le modalità di realizzazione delle cartelle sanitarie elettroniche avrebbero modernizzato la gestione sanitaria. Per il momento il risultato è deprimente.