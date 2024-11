Lanazione.it - Una serata tra musica e solidarietà con il Lions

Prato, 12 novembre 2024 – L’esibizione del giovane flautista Michelangelo Arrigucci, studente del Liceole Cicognini-Rodari di Prato sotto la guida del Maestro Matteo Romoli, durante il recente meetingha regalato al pubblico un momento di autentica magia, interpretando opere di Bach, Telemann e Honegger con una maturità e un’espressività rare per la sua giovane età. L’evento ha consolidato il legame delClub con le nuove generazioni, dimostrando la volontà di sostenere i talenti emergenti e favorire la diffusione della culturale tra i giovani. LadelNel suo discorso di presentazione, il Presidente Scalise ha ribadito l’importanza delle attività formative promosse dalClub, sottolineando come queste iniziative siano essenziali per il sostegno e la crescita dei giovani talenti locali.